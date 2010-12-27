Авария произошла 15 сентября 2018 года в деревне Бегуницы Волосовского района.

В Петербурге будут судить водителя-иностранца за ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 15 сентября прошлого года в деревне Бегуницы Волосовского района. Так гражданин страны Юго-Восточной Европы, управляя автопоездом, в состоянии наркотического опьянения, столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом.

В результате аварии на месте погибли 53-летний водитель микроавтобуса и три пассажира — 49-летний мужчина и женщины 27 и 35 лет. Также в больнице скончался 20-летний парень.

В данный момент мужчина арестован. Дело направлено в суд.

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