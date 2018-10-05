Возле станции метро "Купчино" продаются сочни с творогом и тараканами

В сети появилась фотография, посмотрев на которую, у многих пропадет аппетит.

Днем 14 марта жители Петербурга выложили в сеть неприятную фотографию. Автор снимка сообщил, что возле станции метро "Купчино" можно купить сочни с творогом и белком.

Под белком житель Петербурга, вероятнее всего, подразумевал таракана. В интернете появился снимок, который способен напрочь отбить желание питаться где-либо, кроме как дома. На фото видно, как рыжее насекомое бегает по выпечке и разносит своими лапками инфекцию.

Напомним, такие членостоногие насекомые, как тараканы, размножаются в местах, куда выбрасывают мусор. Эти существа разносят заразу и могут привести к развитию у человека дифтерии, дизентерии, лишая, туберкулеза, столбняка, сальмонеллеза, полиомиелита и других опасных заболеваний.

Ранее мы писали, что в "Ашане" на Торфяной дороге заметили грызуна.

Фото: Мегаполис