Петербург борется с сосульками при помощи "холодного чердака"

Глава Жилищного комитета прокомментировал подготовку города к зимней наледи на крышах.

Жилищный комитет рассказал о методах борьбы властей с проблемой сосулей. Председатель ведомства Валерий Шиян рассказал изданию "Петербургский дневник" о способе, получившим название "холодный чердак".

Ее смысл в том, что температура на чердаке не должна отличаться от уличной температуры более чем на 4 градуса. Если за окном минус 10, то на чердаке должно быть минус 6 делится информацией чиновник

Валерия Шиян отметил, что глава Петербурга Георгий Полтавченко заинтересован в том, чтобы Смольный увеличил объем выполняемых работ по нормализации температурно-влажностного режима в зданиях. В 2017 году подобные работы были проведены в 837 домах. В этом году показатель возрос до двух тысяч домов. Однако, даже такие темпы политики считают недостаточными для обеспечения безопасности целого города от наледи на крышах.

В Петербурге более 23 тысяч многоквартирных домов. Крыши на 13 тысячах из них требуют своевременной ежедневной очистки от снега. При этом 5 тысяч кровель - потенциально опасные. Центр города - музей под открытым небом, работать тут нужно предельно аккуратно резюмировал спикер

Напомним, что Смольный субсидирует авиамаршруты в 32 города России.

Фото: Piter.tv