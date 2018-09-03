Петербург борется с сосульками при помощи "холодного чердака"

Жилищный комитет рассказал о методах борьбы властей с проблемой сосулей. Председатель ведомства Валерий Шиян рассказал изданию "Петербургский дневник" о способе, получившим название "холодный чердак".
Ее смысл в том, что температура на чердаке не должна отличаться от уличной температуры более чем на 4 градуса. Если за окном минус 10, то на чердаке должно быть минус 6
делится информацией чиновник
Валерия Шиян отметил, что глава Петербурга Георгий Полтавченко заинтересован в том, чтобы Смольный увеличил объем выполняемых работ по нормализации температурно-влажностного режима в зданиях. В 2017 году подобные работы были проведены в 837 домах. В этом году показатель возрос до двух тысяч домов. Однако, даже такие темпы политики считают недостаточными для обеспечения безопасности целого города от наледи на крышах.
В Петербурге более 23 тысяч многоквартирных домов. Крыши на 13 тысячах из них требуют своевременной ежедневной очистки от снега. При этом 5 тысяч кровель - потенциально опасные. Центр города - музей под открытым небом, работать тут нужно предельно аккуратно
резюмировал спикер
Напомним, что Смольный субсидирует авиамаршруты в 32 города России.
Фото: Piter.tv