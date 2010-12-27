Смольный субсидирует авиамаршруты в 32 города России

Правительство Петербурга собирается субсидировать авиаперевозки эконом-класса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. По данным чиновников, они планируют обеспечить денежным вливанием несколько направлений. Конкретный перечень зафиксирован в документах Комитета по транспорту.
В финальный список вошло 32 города, располагающихся на территории России. Среди них: Архангельск, Иваново, Вологда, Ярославль, Псков, Киров, Пенза и другие.
Отметим, что субсидии из городского бюджета будут выделены непосредственно авиаперевозчикам на те маршруты, которые связывают вышеуказанные населенные пункты с Северной столицей.
Фото: Piter.tv