Смольный субсидирует авиамаршруты в 32 города России

Авиакомпании получат материальную поддержку направлений, связывающих Петербург и другие города страны.

Правительство Петербурга собирается субсидировать авиаперевозки эконом-класса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. По данным чиновников, они планируют обеспечить денежным вливанием несколько направлений. Конкретный перечень зафиксирован в документах Комитета по транспорту.

В финальный список вошло 32 города, располагающихся на территории России. Среди них: Архангельск, Иваново, Вологда, Ярославль, Псков, Киров, Пенза и другие.

Отметим, что субсидии из городского бюджета будут выделены непосредственно авиаперевозчикам на те маршруты, которые связывают вышеуказанные населенные пункты с Северной столицей.

Фото: Piter.tv