В Петербурге более 2,7 тысяч призывников будут искать по месту работы и учебы‍

С осени призывников Петербурга начнут искать по новой схеме: в местах учебы и работы.

Военный комиссар по Петербургу Сергей Качковский рассказал, что за осенний период ведомство не смогло связаться примерно с тремя тысячами призывников.По мнению спикера, оповещение молодых людей в городе по-прежнему является неэффективным. С сентября 2018 года сотрудники ведомства будут пробовать найти пригодных к военной службе по месту работы или учебы. Такое предложение выдвинул глава города Георгий Полтавченко. Также в информировании потенциальный солдатов будут участвовать жилищные компании, которые будут доставлять повестки по указанным адресам.

Было установлено местонахождение 4653 человек, не установлено — 2778. В районные отделы полиции было отправлено 7431 письменных обращений. По итогу 270 отправились служить. Уклонилось от призыва 30 человек Сергей Качковский, военный комиссар Санкт-Петербурга

Специалист отметил, что следует обратить особое внимание на работу юридических организаций, которые предлагают помочь в уклонении от воинской обязанности. В отношении таких фирм будут организованы проверки на законность их деятельности.

Отметим, что за 2018 год в Петербурге планируется привлечь к службе более 2,7 тысяч человек.