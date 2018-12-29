В Петербурге авиакомпания S7 запускает рейсы в Пальму-де-Майорку

Полеты будут осуществляться с 26 апреля 2019 года по вторникам и пятницам.

В среду, 23 января, стало известно, что в Петербурге S7 запускает рейсы в Пальму-де-Майорку. Об этом сообщают пресс-служба авиакомпании.

Кроме того, из Пулково откроют еще 3 новых направления: Барселона, Ницца и Анапа.

В пресс-службе отметили, что полеты на испанский остров Майорка будут осуществляться с 26 апреля 2019 года по вторникам и пятницам. В этот же день откроется рейс и в Анапу, а 28 апреля по вторникам и пятницам петербуржцы смогут улететь в Барселону. Во Францию же горожане смогут выкупить билеты только с 1 июня.

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