  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге заключили под стражу руководителя мистического сообщества "Орден пути"
Сегодня, 21:13
63
nadezhda_sib

В Петербурге заключили под стражу руководителя мистического сообщества "Орден пути"

0 0

По версии полиции, незаконную деятельность задержанная ведет с 2001 года.

Московский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу руководителя организации мистической направленности "Орден пути". Гайва Тихомирова подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Об этом 20 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, эзотерический орден похитил у своих клиентов сотни тысяч евро под предлогом тренингов. Деятельность организации не была зарегистрирована в налоговом органе. По информации полиции, в нем состоят около 30-40 человек. По версии полиции, у клиентов похищали сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов, а в "руководство" входит, предположительно, 8 человек.  Незаконную деятельность предполагаемая организатор ведет с 2001 года. 

Во время обыска "Ордена пути" правоохранители изъяли транквилизаторы и миллион наличных. 

Гайва Тихомирова останется под стражей до 19 апреля 2020 года. 

Фото: Гайва Тихомирова / VK 

Теги: орден пути, секта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии