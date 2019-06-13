В Петербурге заключили под стражу руководителя мистического сообщества "Орден пути"

По версии полиции, незаконную деятельность задержанная ведет с 2001 года.

Московский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу руководителя организации мистической направленности "Орден пути". Гайва Тихомирова подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Об этом 20 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, эзотерический орден похитил у своих клиентов сотни тысяч евро под предлогом тренингов. Деятельность организации не была зарегистрирована в налоговом органе. По информации полиции, в нем состоят около 30-40 человек. По версии полиции, у клиентов похищали сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов, а в "руководство" входит, предположительно, 8 человек. Незаконную деятельность предполагаемая организатор ведет с 2001 года.

Во время обыска "Ордена пути" правоохранители изъяли транквилизаторы и миллион наличных.

Гайва Тихомирова останется под стражей до 19 апреля 2020 года.

Фото: Гайва Тихомирова / VK