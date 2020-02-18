Эзотерический орден похитил у своих клиентов сотни тысяч евро под предлогом тренингов

"Защитный кулон" мог обойтись в 20 тыс. евро.

Правоохранители провели обыск помещений, в которых собирались клиенты психологических эзотерических тренингов. Учеником ордена мог стать только человек с высшим образованием, а одним из мест для собраний оказалась конюшня в Ломоносовском районе. Подробности рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Организаторы мистического общества подозреваются в мошенничестве. Деятельность организации не была зарегистрирована в налоговом органе. По информации полиции, в нем состоят около 30-40 человек.

По адресам, где собирались последователи общества, сотрудники полиции провели серию обысков. По версии полиции, у клиентов похищали сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов, а в "руководство" входит, предположительно, 8 человек. Незаконную деятельность предполагаемая организатор ведет с 2001 года.

Оперативники Центра Э ГУ МВД РЫ по Петербургу и области совместно с СОБР Росгвардии провели серию обысков в местах, где собирались клиенты организации. Обыски провели в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Его возбудили в августе 2019 года. Часть "офисов" располагается в Петербурге.

Ученик ордена должен приобрести "защитный кулон", его цена может достигать 20 тыс. евро. Кроме того, кулоны пользовались спросом и у клиентов для защиты коммерческих организаций. Его стоимость составляет до 300 тыс. евро.

Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что купчинский "внук" с декабря прошлого года ограбил 10 пенсионерок.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти