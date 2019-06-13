Видео: во время обыска "Ордена пути" были изъяты транквилизаторы и миллион наличных

При расследовании уголовного дела о мошенничестве в отношении клиентов организации мистической направленности проходили обыски, в ходе которых были найдены транквилизаторы и миллион наличных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по городу при силовой поддержке СОБР Росгвардии провели серию обысков по адресам, где собирались клиенты общества мистического толка.
В результате обысков были изъяты 130 ампул медикаментов различных седативных препаратов, 3 банки с веществом с неизвестным происхождением и шприц с неизвестным веществом. Также в квартире были меч, 50 мистических книг, 60 ножей, 7 печатей, а также миллион рублей и 1,5 тысячи евро.
В качестве подозреваемой привлекли женщину-организатора данной деятельности.
Ранее в Петербурге полицейские пресекли деятельность секты "Орден Пути".
Видео: МВД
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