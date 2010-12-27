В начале года в Петербурге подорожала аренда жилья

По данному показателю Северная столица расположилась на третьем месте.

В сентябре стоимость аренды жилья в Петербурге выросла на 10%. Об этом сообщает "Коммерсант".

Причиной скачка цен может быть старт нового учебного года. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в городе на Неве составляет 30,3 тысячи рублей, "двушка" обойдется арендатору примерно в 46,8 тысячи рублей в месяц.

Северная столица заняла третье место по росту стоимости аренды среди всех городов Росии. На первом месте расположился Воронеж (15%), а на втором месте находится Краснодар (12%)

Ранее эксперты составили рейтинг городов России, невыгодных для проживания студентов без собственного жилья. В нем Санкт-Петербург оказался на третьем месте.

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