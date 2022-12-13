В Петербурге Роспотребнадзор ввёл обязательные прививки от кори для трудовых мигрантов

Согласно данным Роспотребнадзора, с начала года в Петербурге отмечается ухудшение эпидемиологической обстановки по кори.

Работодателей Петербурга обязали до конца 2023 года привить всех иностранных сотрудников от кори из-за осложнения эпидемиологической ситуации в городе. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова. Об этом 24 апреля пишет ТАСС.

Согласно данным Роспотребнадзора, с начала года в Петербурге отмечается ухудшение эпидемиологической обстановки по кори. С января по апрель подтвердили 31 случай заболевания, в том числе 13 детей. Завозных случаев оказалось восемь. Во многом тревожная тенденция обусловлена миграционными процессами.

Ранее в теоретической части экзамена на права появились вопросы об использовании электросамокатов.

Фото: Piter.tv

