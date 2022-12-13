В теоретической части экзамена на права появились вопросы об использовании электросамокатов

В билеты вошли вопросы использования различных средств индивидуальной мобильности.

Теоретическая часть экзамена на водительские права немного изменилась. Теперь будущим водителям придется отвечать на вопросы об использовании электросамокатов. МВД России внесло коррективы в экзаменационные билеты, сообщили в ТАСС.

Корректировка вязана с изменениями в правилах дорожного движения, которые ввели 1 марта. В билеты вошли вопросы использования различных средств индивидуальной мобильности.

Посмотреть новые задания можно на официальном сайте МВД РФ. Там размещены актуальные экзаменационные вопросы.

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Фото: Piter.tv