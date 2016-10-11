В Петербурге ОМОН готов к Русскому маршу

В Санкт-Петербурге Нацгвардия вышла на улицы для обеспечения безопасности во время акции.

В Санкт-Петербурге 4 ноября усилены меры безопасности в связи с "Русским маршем". Бойцы ОМОНа и военнослужащие контролируют многолюдные места.

По рассказам очевидцем, машины с силовиками стоят у станции метро "Спортивная". Известно, что отсюда начнут свои действия участники Русского марша. Однако отмечается, что ОМОН под наблюдение взяли и другие точки города: Московский вокзала и "Галерею".

Предполагается, что акция "Русский марш" должна пройти спокойно. Участники начнут шествие по улицам с небольшим автомобильным движением и завершат акцию возложением цветов у места бывшего Владимирского военного училища на Малой Гребецкой улице.

Отметим, что в Москве ОМОН задержал несколько участников "Русского марша".

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области