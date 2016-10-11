В Москве ОМОН задержал несколько участников "Русского марша"

В Москве сотрудники Нацгвардии задержали семь человек во время шествия в "Русском марше".

В Москве 4 ноября во время акции "Русского марша" стличными ОМОНовцами были задержаны семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе московского ОМОНа Федеральной службы войск национальной гвардии.

Кроме того, отмечается, что участников "Русского марша" задержали за использование запрещенных предметов: пиротехники, масок с прорезями для глаз, а также цепи.

По предварительным данным известно, что четверых участников отправили в автозаке в ОВД в Марьино. В настоящее время "Русский марш" завершился, но начался митинг.

Сотрудники полиции сообщают, что в марше, приуроченном ко Дню народного единства, приняли участие около 350 человек. Но, координатор акции заявил, что людей было несколько тысяч.

Фото: "ВК" - ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАСТЪ /// ЛИБЕРАЛЬНЫЙ МАРГИНАЛ