В Петербурге Фонд капремонта сверяет базу с Росреестром для поиска долгов и перерасчётов

Сверка данных поможет выявить несоответствие по площади, а также по форме собственности.

Фонд капитального ремонта Петербурга начал сверять собственную базу с данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Об этом 10 апреля пишет пресс-служба Смольного.

Сверка данных поможет выявить несоответствие по площади, а также по форме собственности. Сейчас специалисты обработали около 134 тыс. лицевых счетов. Из них в 45 тыс. лицевых счетов по жилым помещениям физлиц внесены изменения (по 4600 — в пользу собственника).

Ранее за сутки 8 детей-самокатчиков поступили в Педиатрический университет Петербурга. Дети увиливают от машин, совершают необдуманные маневры, объезжают прохожих, сталкиваясь с ними. Подростки поступают с переломами кистей, голеней, лодыжек, коленных суставов, с тяжелыми ушибами.

Фото: Piter.tv

