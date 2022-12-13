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В Петербурге Фонд имущества выставит на торги право аренды 600 помещений
Сегодня, 20:14
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В Петербурге Фонд имущества выставит на торги право аренды 600 помещений

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За год сдали в аренду 23 отдельно стоящих зданий.

В прошлом году Фонд имущества сдал в аренду 170 нежилых помещений через торги. Это на 17% больше результатов 2021 года. Об этом пишет "Деловой Петербург". 

По словам генерального директора фонда Станислава Гармаша, за год сдали в аренду 23 отдельно стоящих зданий. Из них четыре реализовали по программе "Рубль за метр". В этом году планируется выставить на торги свыше 600 помещений и зданий общей площадью более 100 тыс. м2.

Ранее имущество старейшего оборонного завода в Петербурге выставлено на торги. Предприятие признали банкротом.

Фото: Piter.tv

 
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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