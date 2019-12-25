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Audi оказалась смята в массовом ДТП на Московском шоссе в Петербурге
Сегодня, 16:23
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Audi оказалась смята в массовом ДТП на Московском шоссе в Петербурге

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На Московском шоссе произошло серьезное столкновение с участием 6 автомобилей. В результате аварии пострадал водитель Audi, которого доставили в больницу.

В Петербурге на Московском шоссе произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей. В результате столкновения легковая машина Audi оказалась сильно деформирована под грузовым автомобилем. Об этом пишет 78.ru.

По информации очевидцев, авария могла произойти после перестроения водителя Audi, который оказался на пути грузовой "Газели". После столкновения автомобили получили серьезные повреждения.

Кадры с места происшествия появились в интернете. На них видно, что иномарка практически полностью смята в результате удара.

Прибывшие на место медики госпитализировали водителя Audi. Другие участники аварии, по предварительным данным, серьезных травм не получили.

Ранее на Piter.TV: в ДТП в поселке Мшинская погибла 13-летняя девочка, находившаяся на заднем сиденье авто без ремня безопасности. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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