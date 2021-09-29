В Петербурге 9 апреля ожидается сильный ветер до 15 м/с

МЧС предупредило о порывах ветра и призвало соблюдать осторожность.

В Санкт-Петербурге 9 апреля прогнозируется усиление ветра, о чем предупредили в региональном управлении МЧС. По информации синоптиков, скорость порывов может достигать 15 м/с, что создает потенциальную опасность для жителей и городской инфраструктуры.

Неблагоприятные погодные условия начали проявляться уже 8 апреля. В этот день в городе дует северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами усиливаясь до 16 м/с. Температура воздуха держится на уровне +3…+5 градусов, тогда как в Ленинградской области показатели варьируются от +1 до +6.

Существенных изменений в четверг не ожидается. Осадки не прогнозируются, однако ветер сохранит свою силу. В ночные часы температура может опуститься до –1…–3 градусов, а днем составит +4…+6.

Специалисты экстренных служб рекомендуют соблюдать повышенную осторожность. В частности, автомобилистам советуют не оставлять транспорт рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями. Пешеходам также следует быть внимательными, поскольку сильные порывы способны повредить кровлю зданий и повалить деревья.

