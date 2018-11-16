В Петербурге 7 марта ожидается снегопад и ветер

Днем температура воздуха поднимется до +2 градусов.

МЧС Северной столицы информирует местных жителей о резком перепаде температур в четверг, 7 марта. Ведомство ссылается на данные синоптиков.



Согласно прогнозу, утро предпраздничного дня встретит петербуржцев снегопадом. Ночью температура воздуха составит -11 градусов, а днем поднимется до +2 градусов. Скорость ветра будет варьироваться от 5 до 13 метров в секунду. Спасатели рекомендуют гостям и жителям города быть предельно внимательными и острожными.

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