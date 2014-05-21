В Петербурге 77 жилых домов остались без газа из-за аварии

Авария произошла в Красносельском районе.

Ближе к вечеру в четверг, 18 февраля, 77 многоквартирных домов Красносельского района остались без газа, сообщили в "ПетербургГазе".

Отключение газоснабжения произошло из-за сбоя автоматики на двух газорегуляторных пунктах около четырех часов дня. Причины аварии пока неизвестны. Специалисты восстанавливают снабжение и проводят поквартирный обход. Горожан предупредили о необходимости впустить работников "ПетербургГаза" в дом для осмотра газового оборудования. К восстановительным работам привлекли 29 аварийных бригад и МЧС.

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