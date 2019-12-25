В Петербурге в субботу ожидается небольшой дождь

Город окажется под влиянием промежуточного антициклона.

В субботу, 21 ноября, Петербург окажется под влиянием промежуточного антициклона, который к вечеру сдвинет теплый атмосферный фронт. Об этом в своем Facebook рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что такая ситуация обеспечит городу облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь местами. Воздух днем прогреется до +2...+4 по Петербургу и до 0..+5 по области, атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст. Ветер в первый выходной недели будет северо-западным, переходящим в юго-западный, и может усилиться до 10 м/с.

Синоптики уверены, что теплая зима в Петербурге не повторится.

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