В Петербурге 21-летний участник мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" предстанет перед судом

Жители Северной столицы и Ленобласти в возрасте от 70 до 99 лет передали мошенникам в общей сумме 4 830 459 рублей.

Следователь ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти направил в суд уголовное дело по обвинению 21-летнего участника организованной группы, которая похищала денежные средства у пенсионеров по мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу 3 декабря.

Следствие установило, что летом прошлого года злоумышленник из Псковской области, проживающий в Северной столице, попытался заработать "легкие" деньги. Вакансию он нашел в одном из мессенджеров. В объявлении предлагалось выезжать на адрес, представляться по высланной в сообщении "легенде" и забирать у пожилого человека наличные под предлогом помощи его родственнику, "попавшему в аварию". За работу предлагали оставлять себе 10-15% от сумм, полученных от пенсионеров. Остальное нужно было высылать "работодателям".

В августе 2022-го обвиняемый совершил 20 хищений средств у пожилых, установлены два покушения. Жители Петербурга и Ленобласти в возрасте от 70 до 99 лет передали мошенникам в общей сумме 4 830 459 рублей. Деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками УМВД России по Калининскому району 18 августа.

По каждому факту совершений противоправной деятельности, в том числе и по каждому покушению, возбуждены уголовные дела.

Как только была доказана причастность обвиняемого к совершению преступлений, они были соединены в одно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и переданы для проведения дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу

В ходе личного досмотра у злоумышленника изъяли мобильный телефон. Обвиняемого заключат под стражу.

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