В Петербурге выступят цыган Александр Марцинкевич и его группа "Кабриолет" 18 октября

В Петербурге выступит Александр Марцинкевич со своим коллективом "Кабриолет".

Самый известный российский цыган Александр Марцинкевич и его коллектив "Кабриолет" отпразднуют 30-летие на сцене БКЗ "Октябрьский" в Петербурге 18 октября. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Концерт будет наполнен старыми хитами и новыми песнями, мильтимедийной сценографией и зажигательными танцами. Группа, которую на сленге называют цыганской кибиткой с открытым верхом, перешла на русский язык после начала своей карьеры на цыганском языке – романи.

Александр Марцинкевич посвятил много песен и альбомов своему происхождению и цыганской культуре. Он отмечает, что для него зритель – это награда и успех, и он всегда старается общаться с ними от всего сердца.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пройдет 8-й Благотворительный Гала-концерт в поддержку Свято-Владимирской школы.

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