В Петербурге 15 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения

Во время проведения ЕГЭ в Петербурге с экзаменов удалили 15 участников. Среди нарушений зафиксировали использование шпаргалок, мобильных телефонов и умных очков.

В Петербурге подвели итоги контроля за соблюдением правил проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. За различные нарушения с экзаменов были удалены 15 выпускников, а их результаты аннулировали.

Как сообщили, чаще всего участники пытались воспользоваться бумажными шпаргалками. Такой способ списывания выявили у 11 человек. Еще 3 выпускника пронесли в аудитории мобильные телефоны, а одна школьница попыталась использовать умные очки.

В профильных ведомствах отметили, что подобный случай с высокотехнологичным устройством не стал первым для региона. В 2025 году в Ленинградской области уже пресекли попытку списывания с применением умных линз.

Кроме того, в этом экзаменационном сезоне в России впервые выявили использование микронаушника с функцией искусственного интеллекта. В Рособрнадзоре заявили, что намерены проработать вопрос о запрете продажи таких устройств. За применение запрещенных гаджетов во время экзамена предусмотрен административный штраф, размер которого определит мировой суд.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific