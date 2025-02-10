В Петербурге 12 процентов заявок в первый класс подали через МФЦ

Вторая волна записи в школы стартовала 6 июля. Из почти 68 тысяч поданных обращений 12 процентов пришлось на офисы многофункциональных центров. Приём документов продлится до 5 сентября.

В Санкт-Петербурге продолжается кампания по зачислению детей в первые классы. Вторая волна приёма заявлений стартовала 6 июля и продлится до 5 сентября. Как сообщили в комитете по информатизации, на сегодняшний день подано почти 68 тысяч заявок. Из них около 12 процентов оформлено через офисы Многофункциональных центров предоставления государственных услуг.

В ведомстве подчеркнули, что значительная доля электронных обращений подтверждает востребованность дистанционных форматов и высокий уровень цифровизации образования в городе. В МФЦ специалисты либо принимают заявления очно в окне, либо помогают посетителям подать документы онлайн через компьютеры самообслуживания.

Ранее на Piter.TV: после карантина заработала петербургская школа №39.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)