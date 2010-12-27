Знакомые его матери заподозрили подростка в насилии над годовалой сестрой.

В Петербурге 12-летнего мальчика пытали сигаретами и электрошокером. Об этом сообщаю в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Так, 19 февраля в гости к матери подростка пришли знакомые, которые заподозрили подростка в насилии над годовалой сестрой. Взрослые решили добиться признания от мальчика через пытки сигаретами, электрошоком и кулаками. В итоге ребенок признался в сексуальных домогательствах к девочке.

Медики диагностировали у несовершеннолетнего сотрясение, множественные ушибы, а также ожоги от сигарет и электрошокера. Стоит отметить, что у его сестры не обнаружено признаков насилия.

В ведомстве отметили, что эта семья больше года состоит на учете. Органы опеки уже готовят документы для подачи иска о лишении родительских прав петербурженки в отношении обоих детей.

Домой брат с сестрой не вернутся, после лечения их доставят в соцучреждения.

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