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В Петербурге 12-летнего мальчика пытали сигаретами и электрошокером
Сегодня, 22:26
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге 12-летнего мальчика пытали сигаретами и электрошокером

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Знакомые его матери заподозрили подростка в насилии над годовалой сестрой. 

В Петербурге 12-летнего мальчика пытали сигаретами и электрошокером. Об этом сообщаю в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Так, 19 февраля в гости к матери подростка пришли знакомые, которые заподозрили подростка в насилии над годовалой сестрой. Взрослые решили добиться признания от мальчика через пытки сигаретами, электрошоком и кулаками. В итоге ребенок признался  в сексуальных домогательствах к девочке. 

Медики диагностировали у несовершеннолетнего  сотрясение, множественные ушибы, а также ожоги от сигарет и электрошокера. Стоит отметить, что у его сестры не обнаружено признаков насилия. 

В ведомстве отметили, что эта семья больше года состоит на учете. Органы опеки уже готовят документы для подачи иска о лишении родительских прав петербурженки в отношении обоих детей.

Домой брат с сестрой не вернутся, после лечения их доставят в соцучреждения.

Ранее мы сообщали о том, что Чиновники предлагают обследовать на бесплодие молодоженов

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, уполномоченного по правам ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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