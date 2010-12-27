В Петербурге 121 год назад состоялся первый зафиксированный футбольный матч

Тогда на поле встретились команды Василеостровского общества футболистов (ВОФ) и Кружка любителей спорта КЛС.

В России 24 октября считается днем рождения футбола, так как в этот день, в 1897 году на плацу Первого Кадетского корпуса в Петербурге встретились команды Василеостровского общества футболистов (ВОФ) и Кружка любителей спорта КЛС. И эта игра стала первой официально зарегистрированной. Об этом сообщают городские СМИ.

Футбол тогда сделали популярным англичане, так как часто английские управляющие создавали на заводах свои футбольные кружки. Команду, исключительно из русских игроков, в 1897 году собрал в Петербурге Георгий Дюпперон. Тогда матч закончился со счетом 6:0 не в пользу русских, сама игра была грубая и совсем не профессиональная. Но в "Петербургском листке" тогда написали, что "еще немного тренировки и русаки подтянутся и, наверно, будут бить англичан".

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Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"