Обладателями главных призов стали- боксер Илья Попов, пловец Андрей Минаков , представительница тхэквондо Полина Щербакова и Илья Бескровный (велосипедный спорт – ВМХ).

Во вторник, 23 октября, стало известно, петербургские спортсмены привезут домой 14 медалей с юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Обладателями главных призов стали- боксер Илья Попов, пловец Андрей Минаков , представительница тхэквондо Полина Щербакова и Илья Бескровный (велосипедный спорт – ВМХ).

Отметим, что в Северную столицу впервые приедет золото по боксу.

Помимо этого, сборная России завоевала завоевав 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей в общекомандном зачете. Таким образом сборная нашей страны лидирует в турнирной таблице. Вторыми идут спортсмены из Китая, а далее из Японии.

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Фото:III летние юношеские Олимпийские игры 2018/вк