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Петербургские спортсмены привезут домой 14 медалей с юношеских Олимпийских игр
Вчера, 22:38
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Петербургские спортсмены привезут домой 14 медалей с юношеских Олимпийских игр

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Обладателями главных призов стали- боксер Илья Попов, пловец Андрей Минаков , представительница тхэквондо  Полина Щербакова и Илья Бескровный (велосипедный спорт – ВМХ).

Во вторник, 23 октября, стало известно, петербургские спортсмены привезут домой 14 медалей с юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Обладателями главных призов стали- боксер Илья Попов, пловец Андрей Минаков , представительница тхэквондо  Полина Щербакова и Илья Бескровный (велосипедный спорт – ВМХ).

Отметим, что в Северную столицу впервые приедет золото по боксу.

Помимо этого, сборная России завоевала завоевав 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей в общекомандном зачете. Таким образом сборная нашей страны лидирует в турнирной таблице. Вторыми идут спортсмены из Китая, а далее из Японии.

Ранее мы сообщали о том, что в Риме из-за болельщиков ЦСКА на эскалаторе пострадали 30 человек

Фото:III летние юношеские Олимпийские игры 2018/вк

 

 

Теги: спорт , юношеские олимпийские игры
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Общество

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