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Смольный наградит победителей зимних юношеских Олимпийских игр
Сегодня, 15:34
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smirenny

Смольный наградит победителей зимних юношеских Олимпийских игр

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Игры проходили в Лозанне с 9 по 22 января 2020 года.

В среду, 3 сентября, стало известно, что администрация Петербурга наградит победителей III зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Губернатор подписал постановление, согласно которому участники получат денежные выплаты.

Премиями наградят тех членов команд, которые заняли с 1 по 6 места в индивидуальных видах программ и с 1 по 4 места в спортивных играх. Точная сумма не называется, по всей видимости, ее размер определит комиссия по назначению и выплате премий.

Напомним, что III зимние юношеские Олимпийские прошли в Лозанне с 9 по 22 января 2020 года.

Ранее мы писали, что стоматологи, которые лечили больных коронавирусом, получат выплаты.

Фото: vk.com/youth_olympic_games_ru

Теги: зимние юношеские олимпийские игры, олимпийские игры, юношеские олимпийские игры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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