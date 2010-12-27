Не дороже пяти тысяч: в Петербурге снизят стоимость авиабилетов по России

В Петербурге самый дорогой авиабилет будет стоить пять тысяч рублей, несмотря на отдаленность города прибытия.

В петербургском Законодательном собрании хотят выделить бюджетные субсидии для финансирования авиабилетов из Санкт-Петербурга в другие регионы России. С этой инициативой выступили комитет по законодательству, бюджетно-финансовый комитет городского парламента при участии комитета по транспорту.

Председатель комитета по законодательству пояснил, что финансирование связано с развитием внутреннего туризма в России. Таким образом, граждане РФ будут иметь возможность летать за приемлемые цены. Более того, на это уже выделены средства из бюджета.

Заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Львов подчеркнул, что федеральная программа предусматривает софинансирование бюджетов субъектов федерации. Ранее она финансировалась принимающей стороной, но в связи с тем, что сейчас их бюджеты не позволяют, то количество маршрутов за последние годы существенно снизилось.

Теперь стоимость авиабилетов даже для самых дальних городов не будет превышать 5 тысяч рублей. Перелёт по европейской территории России будет стоить около 3200 рублей.