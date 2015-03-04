В Петербург вернутся дожди и похолодание на фоне циклона

Михаил Леус сообщил что в пятницу город накроют тучи и атмосферный фронт.

В пятницу 29 августа на погоду в Петербурге повлияет циклон, который принесет облачность, осадки и снижение атмосферного давления, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня утром в Петербурге сохранялись кратковременные прояснения, однако к вечеру ожидается ухудшение погоды. Как сообщил синоптик центра "Фобос" Михаил Леус, западный циклон принесет дожди и плотную облачность.

По данным специалиста, атмосферное давление снизится до 757 мм рт. ст., что существенно ниже климатической нормы и может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

Температура воздуха в течение дня составит около +18…+20 градусов. В ночь на субботу прогнозируются осадки, ночью похолодает до +13 градусов. Днем 30 августа воздух снова прогреется до +20…+22 градусов. Неустойчивая погода сохранится и в выходные.

Фото: Piter.TV