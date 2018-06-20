В Петербург не пустили почти 10 тонн мяса из Уругвая

Товар прибыл в порт северной столицы "из будущего".

В грузовом порту Петербурга представители Россельхознадзора задержали партию уругвайского мяса. Товар прибыл в город с поддельными документами. Согласно бумагам, груз должен был прибыть в Северную столицу в декабре 2019 года. Однако, продукты уже сейчас находятся на складе "Петролеспорта". Туда мясо отправили до выяснения подробностей от ветеринарной инспекции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В общей сложности пограничники не пустили в город 9 тонн замороженной говядины. К ситуации привлечены правоохранительные органы. Они проверяют отправителя и обстоятельства погрузки.

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Фото: Piter.tv