Продукция разморозилась в дороге.

В пятницу, 19 апреля, в Петербург не пустили 27 тонн мясных деликатесов из Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как оказалось, продукция разморозилась в дороге. Так, при досмотре сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что коробки с деликатесами сильно деформированы, а на упаковке были кровяные подтеки.

В данный момент движение мяса приостановлено. Инспекторы составили протоколы об административном правонарушении, а также взяли пробы продукта.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский курьер доставки еды умер из-за переработки

Фото:pixabay