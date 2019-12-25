  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург не пустили 12,5 тонн чешского корма для собак и кошек
Сегодня, 10:21
135
himif

В Петербург не пустили 12,5 тонн чешского корма для собак и кошек

0 0

В документации допустили ошибку.

Во вторник, 16 марта, петербургское предприятие не получило 12,5 тонн чешского корма для кошек и собак. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, груз остановили на российско-латвийской границе в МАПП "Убылинка".

Как выяснилось при проверке, в ветеринарном сертификате на корм была допущена ошибка: информация об адресе предприятия-производителя не соответствовала данным на упаковках товара. Ввоз кормов на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, отметили в ведомстве, поэтому специалисты оформили декларацию о возврате груза.

Согласно Указанию Россельхознадзора, к ввозу в Российскую Федерацию допускается продукция, произведенная чешским предприятием после 28 октября 2018 года.

пресс-служба Управления Россельхознадзора

Ранее доктор Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

 

Теги: корм, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии