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В Петербург в День города из Кишинева вернутся 35 человек
Сегодня, 12:46
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IRINA_CHALKINA

В Петербург в День города из Кишинева вернутся 35 человек

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Прилетевших на специальных автобусах и при сопровождении ГИБДД доставят к месту самоизоляции.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что в Петербург из Кишинева вернутся 35 человек. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Известно, что на борту находятся 35 петербуржцев и Ленобласти. Пассажиров встретят в аэропорту специалисты в специальной защите.

У прибывших в Петербург возьмут тесты на коронавирус, а после отправят на самоизоляцию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались две женщины и шесть мужчин.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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