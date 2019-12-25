В Петербург в День города из Кишинева вернутся 35 человек

В среду, 27 мая, стало известно о том, что в Петербург из Кишинева вернутся 35 человек. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.
Известно, что на борту находятся 35 петербуржцев и Ленобласти. Пассажиров встретят в аэропорту специалисты в специальной защите.
У прибывших в Петербург возьмут тесты на коронавирус, а после отправят на самоизоляцию.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались две женщины и шесть мужчин.
Фото:Piter.TV
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