В Петербург в День города из Кишинева вернутся 35 человек

Прилетевших на специальных автобусах и при сопровождении ГИБДД доставят к месту самоизоляции.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что в Петербург из Кишинева вернутся 35 человек. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Известно, что на борту находятся 35 петербуржцев и Ленобласти. Пассажиров встретят в аэропорту специалисты в специальной защите.

У прибывших в Петербург возьмут тесты на коронавирус, а после отправят на самоизоляцию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались две женщины и шесть мужчин.

Фото:Piter.TV