В Пермском крае от коронавируса скончались два врача

Одна врач работала на Пермской станции скорой медицинской помощи, другая – в Городской клинической больнице № 2 им. Ф.Х. Граля.

В Пермском крае скончались от коронавируса две женщины - медика.

На сайте Правительства Пермского края сообщается о смерти от коронавируса двух медиков в регионе. Одна женщина работала врачом на Пермской станции скорой медицинской помощи, вторая – врачом в Городской клинической больнице № 2 им. Ф.Х. Граля. Обе женщины имели сопутствующие хронические заболевания. Точная причина смерти будет установлена после патологоанатомического исследования.

Сообщается, что обе женщины проходили лечение в стационаре. Глава Минздрава региона выразила родным и близким соболезнования.

С глубокой скорбью восприняла сообщение о смерти своих коллег-врачей. От себя лично и от сотрудников Министерства здравоохранения выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким умерших. Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края

О. Мелехова уточнила, что по каждому случаю будет проведена служебная проверка и контроль качества лечения на каждом этапе. Семьям медицинских работников будет оказана максимальная материальная и моральная помощь.

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