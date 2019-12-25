В СПбГТИ(ТУ) будут готовить пивоваров

Открытие комплекса призвано решить проблему нехватки специалистов, способных совмещать глубокую теоретическую подготовку с навыками работы на современном оборудовании.

В среду, 9 сентября, в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (СПбГТИ(ТУ)) открылся учебный научно-исследовательский производственный комплекс "Школа пивоваров". Новая площадка, созданная при поддержке компании "Балтика", объединила биотехнологическую лабораторию с микробиологическим контролем, учебную мини-пивоварню и аудитории для практических занятий.

В церемонии приняли участие ректор СПбГТИ(ТУ) Андрей Шевчик, представители отраслевых ассоциаций, пивоваренных компаний и профильных вузов. Открытие комплекса призвано решить проблему нехватки специалистов, способных совмещать глубокую теоретическую подготовку с навыками работы на современном оборудовании. Российское пивоварение является одной из самых технологически насыщенных отраслей, где производство опирается на точные биохимические процессы и контроль качества сырья на каждом этапе.

Мы высоко ценим сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным технологическим институтом и рады, что благодаря совместной работе у студентов и молодых ученых появляется возможность получать знания и практический опыт на современном оборудовании. Для пивоваренной отрасли особенно важно, чтобы специалист, приходя на реальное производство, уже понимал технологические процессы. Новый комплекс создаст для этого необходимые условия. Уверен, что его возможности будут востребованы как в подготовке кадров, так и в развитии научно-исследовательских отраслевых проектов. Максим Новиков, директор Научно-исследовательского Центра по развитию пиво-безалкогольной отрасли

Учебная инфраструктура позволяет воспроизводить полный цикл производства в миниатюре: от дробления солода и затирания сусла до брожения, розлива и органолептической оценки готового продукта. Биотехнологическая лаборатория оснащена для изучения дрожжей и проведения научных исследований.

Образовательная платформа уже начала работу: в день открытия магистранты программы "Химия и биотехнология пива и напитков" приступили к первой вводной паре "Введение в профессию" и запланировали практическую варку. Руководство вуза поблагодарило за помощь фабрику "Доктор Губер", пивоварни Paradox и "Красный пивовар", АО "Солодовенный завод "Суффле Санкт-Петербург" и других партнеров.

Открытие новой лаборатории — это важный этап в развитии сотрудничества вуза с реальным производством. В этом году в магистратуре института появилась новая программа, созданная совместно с экспертами пивоваренной отрасли, аналогичная программа готовится для бакалавриата. В ответ на запрос работодателей, мы стараемся комплексно подходить к подготовке кадров, охватывая весь образовательный цикл - от среднего профессионального до аспирантуры. Уверены, что партнерство со Школой пивоваров позволит нам стать площадкой для совместной подготовки кадров для всех предприятий отрасли. Андрей Шевчик, ректор СПбГТИ(ТУ)

Помимо запуска учебного процесса, гости ознакомились с возможностями комплекса и посетили музей Технологического института. В завершение состоялось открытое обсуждение планов по дальнейшему взаимодействию профильных вузов с российскими производителями.

Фото: АНО "Научно-исследовательский центр по развитию пиво-безалкогольной отрасли"