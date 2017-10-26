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В Перми Обманутые дольщики ЖК "Столичный" перепели Gangnam Style в обращении к губернатору

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Более 140 семей ждут с 2006 года окончания строительства своего дома, однако застройщик обанкротился

26 октября жители Перми выложили в сеть своеобразный кавер на песню Gangnam Style, в котором обратились к новому губернатору Максиму Решетникову, помочь им достроить дом и получить жилье. В песне они предлагают своего инвестора, который может выделить средства для завершения строительства, которое началось еще в 2006 году.

Жители дома приложили выделить землю да строительства  еще одного дома, чтобы за его счет без дополнительных вложений достроить комплекс.

10 лет назад застройщик жилого комплекса ООО "Гран-1" открыл продажу квартир в стрящемся комплексе, но не имел разрешения на строительство второго дома. Вскоре фирма обанкротилась, а деньги людей пустили на покрытие своих долгов.   

Видео: YouTube / Мария Оленина

Теги: дольщики жк столичный , новости перми , новости россии
Категории: Новости России

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