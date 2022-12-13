В Пентагоне заявили, что операция по подъему обломков аэростата КНР идет без проблем

Патрик Райдер рассказал о том, какие силы задействованы в подъеме иностранного объекта из вод Атлантики.

В Пентагоне заявили, что операция по подъему обломков китайского аэростата, который авиация Вашингтона сбила над водами Атлантического океана, идет без проблем. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что в мероприятиях принимают участие водолазы, а также подводные устройства и большой десантный корабль Военно-морских сил Carter Hall.

Северное командование ВС США продолжает операции по подъему обломков недавно сбитого китайского разведывательного аэростата, находившегося на большой высоте. Операция по подъему аэростата и его аппаратуры продолжается без проблем. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт добавил, что в рамках крупной программы сбора информации ранее несколько китайских "разведывательных аэростатов" уже пролетали над объектами США. В том числе речь идет и о стратегических объектах страны. Предположительно, Пекин запускал свои аэростатынад Латинской Америкой, Юго-Восточной Азией и Европой.

В США изучили оборудование на сбитом аэростате.

Фото и видео: YouTube / C-SPAN