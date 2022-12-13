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В США изучили оборудование на сбитом аэростате

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Патрик райдер раскрыл подробности о ликвидации китайского зонда в Южной Каролине.

Американские власти изучили оборудование на сбитом китайском метеорологическом аэростате, который Вашингтон называет разведывательным устройством. Соответствующее заявление в ходе выступления на специальном брифинге для журналистов сделал официальный представитель оборонного министерства,  бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. В военном ведомстве не сомневаются в том, что при помощи данного устройства Пекин занимался сбором разведывательной информации. Пентагон отвергает официальные заверения КНР в том, что речь идет не о "шпионе", а о метеорологическом гражданском зонде. Также власти США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина. В операции специалисты задействовали ракету класса "воздух-воздух", которую удалось запустить с борта истребителя F-22.

Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Байден заявил, что США "позаботятся" о ситуации вокруг метеозонда КНР.

Фото и видео: YouTube / Fox News

Теги: воздушный шар, китай, метеорологический зонд, патрик райдер, пентагон, южная каролина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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