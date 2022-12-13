В США изучили оборудование на сбитом аэростате

Патрик райдер раскрыл подробности о ликвидации китайского зонда в Южной Каролине.

Американские власти изучили оборудование на сбитом китайском метеорологическом аэростате, который Вашингтон называет разведывательным устройством. Соответствующее заявление в ходе выступления на специальном брифинге для журналистов сделал официальный представитель оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. В военном ведомстве не сомневаются в том, что при помощи данного устройства Пекин занимался сбором разведывательной информации. Пентагон отвергает официальные заверения КНР в том, что речь идет не о "шпионе", а о метеорологическом гражданском зонде. Также власти США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина. В операции специалисты задействовали ракету класса "воздух-воздух", которую удалось запустить с борта истребителя F-22.

Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Байден заявил, что США "позаботятся" о ситуации вокруг метеозонда КНР.

Фото и видео: YouTube / Fox News