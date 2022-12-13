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В Педиатрическом университете спасают подростка после падения с высоты пятого этажа на Просвещения
Сегодня, 18:51
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В Педиатрическом университете спасают подростка после падения с высоты пятого этажа на Просвещения

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Врачи диагностировали у подростка черепно-мозговую травму, закрытую травму груди, живота с повреждением внутренних органов.

В Педиатрическом университете врачи спасают 15-летнего юношу с множественными травмами. Работа началась сегодня ночью, в 00:40, когда бригада скорой помощи доставила пациента. Об этом пишет "Петербургский дневник". 

Врачи диагностировали у подростка черепно-мозговую травму, закрытую травму груди, живота с повреждением внутренних органов. Зафиксирован также открытый перелом обоих предплечий в нижней трети, обеих стоп. Закрытый перелом костей таза. У него травматический шок. В Педиатрическом университете добавили, что мальчик выпал из окна 5 этажа. 

Ночью медики провели две операции по дренированию плевральной полости и репозиция костей левого предплечья.

Ранее в Петроградском районе школьница рассказала гинекологам об изнасиловании. Медики отпустили девушку домой после осмотра.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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