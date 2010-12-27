В Павловске установят памятник искусствоведу Анне Зеленовой

Женщина многие года возглавляла Павловский дворец-музей.

В Павловске увековечат память бывшего директора Павловского дворца-музея. Анне Зеленовой, возглавлявшей его на протяжении почти 40 лет, установят памятник.Соответствующее постановление правительства Петербурга подписал губернатор города Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Анна Зеленова заведовала Павловским дворцом-музеем с 1941 по 1979 год. Памятник появится в сквере на Садовой улице между Березовой улицей и улицей Госпитальной.

Искусствоведу и литературоведу было присвоено звание Заслуженного работника культуры РСФСР в 1966 году. Также в честь Анны Зеленовой назвали улицу в Павловске.

В середине ноября на Дальневосточном проспекте откроют памятник Даниилу Гранину.

Фото: annazelenova.ru