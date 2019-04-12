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В Павловске 4 сентября пройдёт фестиваль, посвящённый белкам
Сегодня, 16:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Павловске 4 сентября пройдёт фестиваль, посвящённый белкам

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Самых активных участников ждут памятные подарки.

В Павловском парке 4 сентября пройдёт ежегодный семейный экофестиваль "Павловская белка". Об этом сообщили организаторы.

Для участников организаторы подготовили познавательные прогулки, акцию по посадке сосен, мастер-классы и спортивные состязания. Самых активных участников ждут памятные подарки.

Вход на праздник – по билетам в Павловский парк:
взрослые, студенты, учащиеся старше 16 лет – 150 руб.
пенсионеры, ветераны труда – 50 руб.

Дети до 16 лет могут получить бесплатные входные билеты в кассах на всех входных зонах в парк и в центральной кассе.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "Павловск" (Любовь Пиварелис)

Теги: белки, павловск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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