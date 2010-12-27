В Павловске автобус сбил велосипедистку

Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована.

В Павловске под колесами автобуса оказалась 30-летняя велосипедистка. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

По предварительной информации, 23 октября около девяти часов утра в Павловске на Привокзальной площади на регулируемом пешеходном переходе автобус "ЛиАЗ" (маршрут 338) наехал на велосипедистку. На вид женщине 30 лет (не ребенок, как пишут в некоторых СМИ). Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее на севере Петербурга иномарка сбила женщину и скрылась.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП