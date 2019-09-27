Новый отдел библиотеки им. Маяковского откроют в "Пассаже"

Посетителям будут доступны электронные ресурсы и печатные издания.

В воскресенье, 29 сентября, в "Пассаже" на Невском проспекте откроется новый филиал библиотеки им. В.В. Маяковского. Она будет работать с 13:00 до 20:00, рассказал "Петербургский дневник".

Петербуржцы смогут найти необходимую литературу и воспользоваться электронными ресурсами. Для этого нужно будет записаться в библиотеку и получить единый читательский билет, который работает почти в 200-х библиотеках города на Неве.

При отсутствии издания его можно будет заказать его из другого отдела. Кроме того, в помещении будет полка для буккроссинга. Для посетителей организуют зону для чтения и отдыха.

Библиотека расположится на втором этаже торгового дома.



Ранее Piter.TV рассказал о том, как борются с должниками петербургские библиотеки.

Фото: Piter.TV