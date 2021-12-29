В Парголово нашли земельный участок, куда незаконно свозили снег

Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Петербурга взяла под контроль ситуацию с земельным участком в Парголово, куда незаконно свозили снег. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что компания "Осиновая Роща" очищала подведомственные территории от снега, а затем вывозила его не в специально отведенное место, а на частный земельный участок.

Прокуратура направила в адрес гендиректора "Осиновой Рощи" постановление о выявленном нарушении и потребовала устранить его.

Ранее мы писали, что из-за снега и наледи на крышах в Петербурге пострадали 34 человека.

Фото: Piter.TV