В Парголово нашли земельный участок, куда незаконно свозили снег

Прокуратура Петербурга взяла под контроль ситуацию с земельным участком в Парголово, куда незаконно свозили снег. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что компания "Осиновая Роща" очищала подведомственные территории от снега, а затем вывозила его не в специально отведенное место, а на частный земельный участок.
Прокуратура направила в адрес гендиректора "Осиновой Рощи" постановление о выявленном нарушении и потребовала устранить его.
Ранее мы писали, что из-за снега и наледи на крышах в Петербурге пострадали 34 человека.
Фото: Piter.TV
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