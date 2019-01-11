Пресс-секретарь генсека ООН оценил поставки США Patriot киевскому режиму.

В ООН заявили, что хотели бы мира на Украине, а не новых вооружений. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, какова реакция генерального секретариата на ожидаемое объявление от властей США по новым поставкам Киеву, связанных с комплексами ПРО Patriot. Спикер пояснил, что не будет оценивать СМИ отправку каждой отдельной системы вооружений Украине.

Все, что мы видим сейчас, в последние дни - одна эскалация, а это вовсе не то, что мы хотим видеть. Генеральный секретарь хотел бы завершения этой войны, но сейчас мы видим интенсификацию конфликта. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что Вашингтон завершает согласование оборонных планов по поставке киевскому режиму противоркаетных систем Patriot. Администрация при президенте Джо Байдене официально пока что не подтвердила отправку ЗРК этого типа украинским властям.

Харрис выступила за расширение СБ ООН за счет включения стран Африки и Латинской Америки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций