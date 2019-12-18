В ООН напомнили о свободе прессы из-за угроз Зеленского журналистам

Стефан Дюжаррик напомнил о незыблемом принципе, касающегося СМИ.

В ООН напомнили о свободе прессы из-за угроз украинского президента Владимира Зеленского российским журналистам и тем СМИ, которые поддерживают действия Вооруженных сил РФ в рамках специальной военной операции. Официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик подтвердил непоколебимость принципа свободы прессы.

Свобода прессы — это свобода прессы. И для нас это относится ко всему миру, универсально — во всех 193 государствах-членах. И эти принципы остаются неизменными. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала недавнее заявление Владимира Зеленского. Она призвала власти Украины прекратить это беззаконие и человеконенавидчество, связанное с неприкрытыми угрозами. Ранее лидер страны пообещал наказать тех, кто выполняет свои профессиональные обязанности. По мнению президента Украины, эти люди являются пропагандистами.

Парламент Казахстана поддержал отправку контингента республики для участия в миссиях ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций