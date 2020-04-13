Парламент Казахстана поддержал отправку контингента республики для участия в миссиях ООН

Руслан Жаксылыков рассказал о позиции Минобороны страны по присутствию в Африке.

Парламент Казахстана поддержал отправку миротворческого контингента республики для участия в миссиях ООН. Соответствующее решение местные депутаты приняли в рамках совместного пленарного заседания обеих палат законодательного органа республики. Ранее инициативу на рассмотрение внес президент Касым-Жомарт Токаев. Предполагается, что Казахстан сможет отправлять силы в Мали, Конго, Центрально-Африканскую Республику. Министр обороны Руслан Жаксылыков зачитал обращение главы государства.

Вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации…. обращение Касым-Жомарта Токаева

Руслан Жаксылыков считает целесообразным инициативу по расширению участия Вооруженных сил республики в миротворческих миссиях ООН. Мероприятия проводятся в соответствии с седьмой главой Устава. От Казахстана в Африку смогут отправиться штабные офицеры, военные наблюдатели, а также специализированные боевые подразделения. Речь идет как о пехоте, разведке, инженерах, военной полиции, так и о медицинских сотрудниках.

Глава Минобороны Казахстана надеется на развитие отношений с коллегами из РФ.

Фото и видео: YouTube / Мажилис Парламента Республики Казахстан