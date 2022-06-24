Глава Минобороны Казахстана надеется на развитие отношений с коллегами из РФ

Глава министерства обороны Казахстана заявил, что надеется на развитие отношений с коллегами из России. Соответствующее заявление иностранец сделал в рамках своего рабочего визита в Москву, во время которого он встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Сегодняшний мой визит дает основу для развития наших дальнейших отношений.
Руслан Жаксылыков, глава Минобороны Казахстана
Чиновник добавил, что президент Токаев полагает, что у Казахстана и России нет каких-либо острых углов или проблем в личных и политических взаимоотношениях. Совместный договор о развитии военного сотрудничества будет углубляться и дальше. Руслан Жаксылыков призвал рассматривать договоренности в оборонной сфере глубже и в вопросе органов управления, взаимного обмена данными и подготовки профессиональных кадров. Министр добавил, что рад лично познакомиться с Сергеем Шойгу.
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия".
Фото и видео: Минобороны России
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